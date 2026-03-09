Martin Ink amministratore delegato di Five Eleven Capital e partner di Sergio Ramos al Sevilla-Rayo | Va tutto bene

Martin Ink, amministratore delegato di Five Eleven Capital e partner di Sergio Ramos, ha dichiarato che tutto va bene durante il match tra Sevilla e Rayo. La sua presenza in tribuna ha attirato l’attenzione dei tifosi e dei media, mentre il suo commento ha fatto discutere tra gli appassionati di calcio spagnolo. La partita si è svolta con un clima di grande attesa e tensione tra le squadre.

2026-03-09 01:48:00 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! Martin Ink, amministratore delegato e fondatore di Five Eleven Capital un gruppo di investimento che vuole acquistare il Siviglia, e socio di Sergio Ramos era presente al Box Sánchez-Pizjuán assistendo alla partita tra la squadra Nervionense e il Rayo Vallecano, partita terminata in parità (1-1). L’argentino lo era catturato all’uscita dello stadio e anche se ha parlato poco – “di questo non posso parlare” – ha comunque mostrato il suo ottimismo riguardo alla chiusura dell’operazione. Ink lo ha semplicemente affermato il processo “sta andando bene” un segnale significativo per il futuro del Siviglia e una trattativa che si sta muovendo nella giusta direzione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Sergio Ramos come sostituto di Gabbia: “Last dance al Milan”Sergio Ramos non ha ancora appeso le scarpette al chiodo, perlomeno ufficialmente.

Cambio al vertice di Evoca Group: il nuovo amministratore delegato è Norman RafaelJochen Fabritius si è dimesso dal suo incarico di Amministratore Delegato e assumerà il ruolo di Presidente di Evoca Group Evoca Group ha annunciato...