Marotta guarda in casa Juventus | un dirigente bianconero nel mirino dell’Inter

Un dirigente della Juventus è stato messo nel mirino dall’Inter in relazione al settore giovanile. La notizia è stata diffusa dalla redazione di JuventusNews24 e riguarda un interesse diretto dell’Inter nei confronti di questa figura all’interno della società bianconera. Al momento non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulle modalità o sui motivi di questa possibile operazione.

