Mario D’Acquisto | 95 anni un’epoca e che cambia

Mario D’Acquisto, politico siciliano, è deceduto all’età di 95 anni, segnando la fine di una lunga carriera. La sua vita è stata caratterizzata da oltre sette decenni di attività pubblica e di impegno nel settore politico locale. La notizia della sua scomparsa è stata annunciata nelle ultime ore. La sua morte rappresenta la perdita di una figura storica della regione.

Mario D’Acquisto ha lasciato questo mondo all’età di 95 anni, chiudendo un capitolo storico della politica siciliana. La scomparsa di questa figura chiave segna la fine di un’epoca caratterizzata da sfide immense e responsabilità istituzionali. L’uomo che guidò la Regione in tempi bui, subito dopo l’assassinio del suo predecessore Piersanti Mattarella, viene ricordato per il suo lungo servizio pubblico. La notizia arriva nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 marzo 2026, confermando la perdita di una delle colonne portanti dell’amministrazione regionale. Un uomo tra due mondi: avvocato e politico. La carriera di D’Acquisto non è iniziata ai vertici del potere, ma dalle radici profonde della società civile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mario D’Acquisto: 95 anni, un’epoca e che cambia Articoli correlati "Centovetrine", 25 anni fa partiva la soap che ha segnato un'epoca. E che si congedò senza onoreQuesta è la storia di una soap che ne sfrattò un’altra, portandola a un lento e inesorabile declino, ma che finì peggio. Domenico Modugno, “Volare” e l’Italia che cambia: Mario Perrotta in scena con "Nel blu"Giovedì 12 febbraio al Teatro Comunale di Russi va in scena Nel blu - avere tra le braccia tanta felicità, uno spettacolo di e con Mario Perrotta,... Ecco TUTTA la VERITÁ sul VIRTUAL BOY per Switch Contenuti utili per approfondire Mario D'Acquisto 95 anni un'epoca e che... Morto a 95 anni l’ex Presidente della Regione Siciliana Mario D’AcquistoPolitica siciliana di nuovo in lutto. E’ morto all’età di 95 anni l’ex Presidente della regione Mario D’Acquisto l’ultimo ex dirigente della Democrazia Cristiana degli anni ’90 e ’90 ancora […] ... blogsicilia.it Morto Mario D'Acquisto, fu presidente della Regione sicilianaE' morto a Palermo, Mario D'Acquisto, 95 anni, esponente storico della Dc, presidente della Regione Siciliana dal 1980 al 1982 (dopo l'omicidio di Piersanti Mattarella il 6 gennaio 1980) e vicepreside ... ansa.it