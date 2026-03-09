maricla boggio morta la scrittrice che raccontava le donne

È venuta a mancare domenica 8 marzo la scrittrice, drammaturga e giornalista Maricla Boggio. Laureata e attiva in Rai dal 1960, si è dedicata a raccontare le esperienze delle donne e le tematiche sociali attraverso i suoi lavori. La sua carriera si è concentrata sulla narrazione di questioni femminili, rendendola una figura riconosciuta nel panorama culturale italiano.

È scomparsa, domenica 8 marzo, la scrittrice, drammaturga e giornalista Maricla Boggio. In Rai dal 1960, è stata tra le prime donne documentariste a occuparsi di questioni femminili e sociali. Nel 1973 ha fondato a Roma, con Dacia Maraini e Edith Bruck, il Teatro femminista della Maddalena, con il quale, tra gli anni ’70 e ’80, ha scritto e realizzato opere concentrate sulla condizione femminile, sul disagio sociale nelle periferie e sul problema della tossicodipendenza, e il testo “Santa Maria dei Battuti – rapporto sull’istituzione psichiatrica e sua negazione” sul progetto Basaglia a Gorizia che suscitò in tutta Italia notevole scalpore. Per renderle omaggio Rai Cultura propone sul suo canale Rai Storia “Domenica Con Marisa della Magliana”, in onda martedì 10 marzo alle 12. 🔗 Leggi su Lapresse.it

