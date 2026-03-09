Maria Modaffari al Quirinale | simbolo dell’imprenditoria femminile reggina per la festa delle donne

In occasione della Giornata internazionale della donna, Maria Modaffari si è recata al Quirinale per rappresentare la Calabria, portando con sé il ruolo di simbolo dell’imprenditoria femminile della regione. La sua presenza ha sottolineato il riconoscimento nazionale alle figure imprenditoriali calabresi, in particolare alle donne che si sono distinte nel settore.

La presidente di Federimpreseuropa, questa mattina porterà la voce delle imprenditrici della Calabria, celebrando il ruolo nello sviluppo economico e sociale del Paese In occasione della Giornata internazionale della donna, la Calabria sarà rappresentata a livello nazionale da una delle sue figure imprenditoriali di spicco. La reggina Maria Modaffari, presidente nazionale di Federimpreseuropa, sarà presente domani, lunedì 9 marzo alle ore 11, al Quirinale, su invito istituzionale, per la cerimonia ufficiale dedicata all'8 marzo. L'evento, alla presenza del Presidente della Repubblica, celebra quest'anno anche il valore storico della partecipazione femminile alla vita democratica italiana, a partire dal diritto di voto conquistato nel 1946.