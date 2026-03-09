Maresciallo D’Aloiso | 29 anni ghiaccio e un inseguimento

Il Rione Martucci di Foggia ha ricordato il maresciallo Savino D’Aloiso, morto trent’anni fa durante un inseguimento. D’Aloiso aveva 29 anni e l’evento si è svolto nel contesto di un’operazione di polizia. La cerimonia ha coinvolto membri della comunità locale e rappresentanti delle forze dell’ordine. La commemorazione si è concentrata sul ricordo della sua figura e del sacrificio compiuto.

Il Rione Martucci di Foggia ha onorato la memoria del maresciallo Savino D’Aloiso, caduto trent’anni fa durante un inseguimento. La cerimonia si è svolta questa mattina in piazza Savino D’Aloiso, riunito da cittadini e rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri per ricordare il sacrificio di un giovane ufficiale di 29 anni. L’iniziativa ha la deposizione di corone commemorative in un momento di raccoglimento che ha voluto rinnovare il legame tra la comunità locale e la figura del militare. Il ricordo di questo episodio tragico serve a tramandare alle nuove generazioni i valori di servizio e responsabilità che caratterizzano il lavoro delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Ameve.eu

