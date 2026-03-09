Marconi trionfa a Genova | 1789 punti e 20 problemi risolti

Il Liceo Scientifico Marconi di Carrara si è aggiudicato la vittoria nelle qualificazioni per le Olimpiadi della Matematica a Genova, ottenendo 1789 punti e risolvendo 20 problemi. La competizione si è svolta il 6 marzo 2026 e ha visto la scuola conquistare il primo posto con un margine significativo rispetto alle altre partecipanti.

Il 6 marzo 2026 ha il Liceo Scientifico Marconi di Carrara affermarsi come potenza assoluta nelle qualificazioni per le Olimpiadi della Matematica, vincendo la sede di Genova con un distacco netto sulla concorrenza. La squadra titolare del Marconi ha raccolto 1789 punti risolvendo 20 problemi su 21 proposti, superando nettamente il Dini di Pisa e il Cassini di Genova. Mentre la finale nazionale è programmata per maggio a Cesenatico, i risultati ottenuti dalle quattro squadre apuane dimostrano una preparazione d'eccellenza che va oltre la semplice vittoria di gara. Le prestazioni coprono diverse categorie, dalla squadra maggiore alle juniores, confermando la solidità del metodo didattico adottato dall'istituto carrarese.