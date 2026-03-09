Marco Giaquinto | il 13enne che ha vinto il Torneo Nazionale A Mura

Un ragazzo di 13 anni ha conquistato il titolo nel Torneo Nazionale A. Mura 2026, una competizione di rilievo nel settore del pugilato giovanile. La sua vittoria rappresenta un risultato importante per il settore sportivo della provincia. L’evento si è svolto recentemente, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi giovani atleti provenienti da diverse regioni.

La vittoria di Marco Giaquinto nel Torneo Nazionale A. Mura 2026 segna un momento cruciale per il pugilato giovanile salernitano. Il giovane battipagliese ha conquistato gli allori a Roseto degli Abruzzi, dimostrando le potenzialità della scuola di boxe locale. Il successo si è consolidato tra il 6 e l'8 marzo presso il Villaggio D'Abruzzo, in una competizione riservata ai ragazzi delle categorie U15-U17. La prestazione del 13enne, allievo della palestra Renè Boxe, non è solo un risultato sportivo ma un indicatore della qualità della formazione nella provincia di Salerno. L'ascesa di una promessa dal Cilento al palcoscenico nazionale. Marco Giaquinto rappresenta oggi il punto focale dell'attenzione mediatica sul territorio.