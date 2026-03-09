Un economista afferma che l’Italia riuscirà a resistere ai nuovi dazi, mentre suggerisce che la Commissione europea potrebbe considerare di tassare i servizi statunitensi. Tuttavia, avverte che assumere una posizione troppo dura potrebbe portare a un aumento dell’inflazione. La situazione attuale coinvolge decisioni di politica commerciale e tariffe tra Stati Uniti e Unione europea.

L’economista: «Per la Ue tassare i servizi Usa è un’opzione, ma è meglio non fare la voce grossa: si rischia l’inflazione. La linea dialogante della Meloni può pagare, Macron si differenzia solo per ragioni di visibilità». Più di un americano su due, secondo dei recenti sondaggi, pensa che Trump con l’avanzare dell’età sia diventato imprevedibile. E le sue ultime decisioni in politica estera e interna lo dimostrano. «Come anche il suo discorso di puro trumpismo al Congresso di un’ora e 48 minuti della scorsa settimana» aggiunge Marco Fortis, economista e direttore della Fondazione Edison, che per definire il presidente Usa utilizza un aggettivo che ci colpisce, ovvero « Trump è bizzoso». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Marco Fortis: «L’Italia terrà botta sui nuovi dazi»

