Maratonina di Brugnera vittoria keniota alla 27esima edizione

Domenica 8 marzo si è svolta la 27esima edizione della Maratonina Comune di Brugnera–Alto Livenza. Alla gara, valida come prova podistica, ha partecipato un atleta keniota che si è aggiudicato la vittoria. La competizione ha visto la presenza di numerosi runner provenienti da diverse zone. La manifestazione si è svolta lungo un percorso cittadino e ha attirato un buon numero di partecipanti.

Successo keniota alla 27esima edizione della Maratonina Comune di Brugnera–Alto Livenza, che si è tenuta domenica 8 marzo. Il primo atleta a tagliare il traguardo dei 21,097 chilometri è stato il 31enne Ishmael Chelanga Kalale, trentunenne già noto al pubblico friulano. Reduce dalla vittoria alla Bologna Marathon e dal secondo posto alla Maratona Maga Circe, Kalale ha imposto il proprio ritmo sul circuito cittadino di Brugnera, lungo poco più di sette chilometri da ripetere tre volte. Ha chiuso in 1h08’29”, distanziando di 55 secondi Tobia Beltrame (Sicilia Running Team), bravo a inserirsi tra i due africani e a conquistare la piazza d’onore. Terzo Martin Cheruiyot, staccato di 1’24”. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Articoli correlati Premio Ignazio Buttitta, al via la 27esima edizione dedicata all’arte e alla cultura siciliana: come partecipareTorna il premio di arte e cultura siciliana dedicato a Ignazio Buttitta che nel 2026 raggiunge la 27esima edizione. Maratonina di Vinci, foto e classifica della 39esima edizioneVinci, 1 febbraio 2026 – Le Terre di Leonardo, illuminate da un sole quasi primaverile, hanno fatto da cornice ideale alla 39esima Maratonina Città... Contenuti utili per approfondire Maratonina di Brugnera vittoria keniota... Discussioni sull' argomento Maratonina di Brugnera: vince keniano Kalale, Paveglio prima tra le donne; Prosecco Run: festa per migliaia tra cantine, vigneti e cantine Unesco. Maratonina, a Brugnera vincono Kalale e BeltrameBRUGNERA – La 27esima edizione della Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza ha pienamente mantenuto le attese della vigilia. La sfida sui 21,097 km rimane terra di conquista per i grandi corridori ... pordenoneoggi.it Scuola di Maratona Vittorio Veneto, numeri record: raggiunti i 400 associatiVITTORIO VENETO (TV) – In attesa del prossimo impegno organizzativo – la Maratonina della Vittoria, in programma il 15 marzo, che ha già raggiunto gli 800 iscritti – la Scuola di Maratona Vittorio Ven ... nordest24.it A BRUGNERA VINCE KALALE, MA CHE BELTRAME! La 27esima edizione della Maratonina Comune di Brugnera-Alto Livenza ha pienamente mantenuto le attese della vigilia. La sfida sui 21,097 km rimane terra di conquista per i grandi corridori degli altipia - facebook.com facebook Oltre 400 iscritti domenica 8/3 alla Maratonina di Brugnera x.com