Mandorlo in fiore il folclore colora le strade | prime esibizioni gratuite in piazza

Il festival internazionale del folclore Mandorlo in fiore, alla sua 68ª edizione, ha preso il via con le prime esibizioni gratuite in piazza dei gruppi partecipanti. Le strade della città si sono animate grazie alle performance di artisti provenienti da diversi paesi, che hanno mostrato tradizioni e costumi tipici del loro patrimonio culturale. Le esibizioni continuano durante tutto il fine settimana, attirando numerosi spettatori.

Da oggi due sfilate al giorno con un percorso che vedrà i gruppi folcloristici partire dal municipio e raggiungere il viale della Vittoria Il Mandorlo in fiore entra nel vivo con le prime esibizioni dei gruppi partecipanti al festival internazionale del folclore, giunto alla sessantottesima edizione. Ballerini e musici di Bulgaria e Romania hanno sfilato partendo da piazza Municipio. Lungo il percorso momenti di intrattenimento con il coinvolgimento del pubblico. Corteo che si è chiuso in piazza Cavour con l'esibizione sul palco. La stessa formula si ripeterà nel pomeriggio alle 16.30 mentre in serata, alle 20.30 al teatro "Luigi Pirandello", i protagonisti saranno i piccoli del festival internazionale "I bambini del mondo".