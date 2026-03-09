Mandorlini sapore di grande ex al Del Duca

L’ex calciatore Andrea Mandorlini torna al Del Duca, dove ha giocato in passato e ha avuto un ruolo importante nell’Ascoli di Carletto Mazzone. Attualmente è l’allenatore del Ravenna, ma il suo passato come calciatore è legato anche alla squadra di casa. La sua presenza al centro dell’attenzione segna un momento di particolare interesse per i tifosi.

Grande ritorno al Del Duca per l'ex Andrea Mandorlini. L'attuale tecnico del Ravenna nel corso della sua carriera di calciatore è stato uno dei protagonisti assoluti dell'Ascoli di Carletto Mazzone. In massima serie il 65enne ha vestito la casacca bianconera in serie A dall'81 all'84 contribuendo alla causa con ben 90 presenze e 6 gol. "Dobbiamo pensare a fare la partita – dichiara l'allenatore alla vigilia -. Adesso conta giocare una gara importante contro una squadra che sta bene e che ci ha rimontato. Il campionato però è ancora lungo. Pensare adesso alla classifica serve a poco. Dobbiamo migliorare quello che stiamo facendo. Crescere nella condizione fisica e concentrarci solo sulla partita.