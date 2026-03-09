Mammografie gratuite arriva a Reggio Calabria la Carovana rosa di Pam Italia

A Reggio Calabria arriva la Carovana Rosa di Pam Italia, un evento itinerante dedicato alla prevenzione del tumore al seno. L’iniziativa offre mammografie gratuite e si svolge nelle prossime settimane, coinvolgendo diverse aree della città. La campagna mira a sensibilizzare le donne sull’importanza degli screening e della diagnosi precoce, con l’obiettivo di favorire l’accesso ai servizi sanitari.

Reggio Calabria si prepara ad accogliere la Carovana Rosa di Pam Italia, l’iniziativa itinerante che promuove la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. L’11 e il 12 marzo 2026, due Pink Day offriranno alle donne la possibilità di sottoporsi a mammografie gratuite, portando la prevenzione direttamente sul territorio. L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, vede la collaborazione di due realtà locali impegnate nella salute della comunità: la farmacia Lazzaro di Archi e la farmacia Hermès di Condera. Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Clarice Lazzaro e alle dott.sse Rosa Ieracitano e Cristina Gurnari per il loro sostegno e la costante attenzione verso la salute femminile. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

