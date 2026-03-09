Mamagiò | 700mq di fusione tra Romagna e USA a Ronco

A Ronco, in viale Roma, domenica 15 marzo apre Mamagiò, un nuovo locale di 700 metri quadrati che unisce elementi della cucina romagnola e degli Stati Uniti. Il locale è stato ideato da Riccardo La Corte e rappresenta un punto di riferimento sia dal punto di vista culinario che culturale nella zona. La cerimonia di apertura prevede l’inaugurazione ufficiale con la presenza di ospiti e partecipanti.

La Romagna accoglie un nuovo punto di riferimento culinario e culturale: il locale Mamagiò, opera di Riccardo La Corte, aprirà le porte domenica 15 marzo in viale Roma a Ronco. Il nome è un omaggio alla madre Giovanna, che ha lavorato con l’imprenditore forlivese per oltre trent’anni, lasciando in eredità le ricette originali dei sughi e del ragù. Situato nell’ex cinema Alexander, lo spazio si presenta come un contenitore polifunzionale dove la tradizione romagnola incontra i sapori dell’America Graffiti. Con una superficie interna di circa 700 metri quadrati e altri 200 all’esterno, il luogo ospiterà musica dal vivo, eventi e una cucina ibrida che mescola piadine e tortelli con hamburger e costine americane. 🔗 Leggi su Ameve.eu

