Maltempo | parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile previsioni meteo

Oggi, una vasta area della Puglia è sotto attenzione a causa di temporali previsti lungo la regione. La Protezione civile ha emesso un allerta di codice giallo che coinvolge principalmente le zone tra il Cerignolano e il Salento. Le previsioni meteo indicano condizioni di maltempo che interessano diverse località pugliesi, con possibili effetti legati a pioggia e temporali.

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in gran parte, la Puglia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 18. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sulla Puglia centromeridionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteo proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteo Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo per foggiano e Salento Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni d'Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). METEO - Puglia: ancora pioggia in settimana, ecco quando Una selezione di notizie su Salento Protezione. Temi più discussi: Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento; Cielo fumo di Londra sulla Puglia e da domani torna il maltempo: allerta gialla; Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento; Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 9 marzo: le regioni a rischio. Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al SalentoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per diciotto ore. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere d ... noinotizie.it Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, codice giallo dal Cerignolano al Salento Protezione civile, previsioni meteoAlcune regioni d’Italia oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste c’è, in parte, la Puglia. noinotizie.it Rinnoviamo un avviso per la comparsa di nebbie fitte già a partire dalla serata e persistenti fino alla piena mattinata di domani. Si raccomanda prudenza alla guida per visibilità scarsa e/o ridotta. Staff Gruppo Meteo Protezione Civile Salento ODV - facebook.com facebook