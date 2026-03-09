Durante una partita tra Maiolo e Corpolò, giocata il sabato prima del 9 marzo 2026, si è verificato un episodio violento che ha portato alla sospensione dell’incontro. Uno dei giocatori, Bonfè, è stato trasportato in ospedale a Rimini a seguito delle ferite riportate nello scontro. L’evento ha interrotto bruscamente la partita, lasciando in sospeso la situazione sul campo.

Un drammatico scontro di gioco ha costretto alla sospensione della partita tra Maiolo e Corpolò, svoltasi a Maiolo il sabato precedente al 9 marzo 2026. Il calciatore Francesco Bonfè è stato ricoverato all’ospedale di Rimini dopo aver subito un forte trauma toracico causato da un compagno di squadra durante la sfida di Terza categoria. L’incidente si è verificato nel primo tempo, intorno al 41esimo minuto, quando due giocatori del Maiolo hanno cercato contemporaneamente di intercettare il pallone. La collisione ha provocato una caduta rovinosa che ha lasciato entrambi i protagonisti a terra, con uno dei due che ha richiesto immediatamente soccorso medico gridando di non riuscire a respirare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maiolo: scontro violento, Bonfè ricoverato a Rimini

Violento scontro fra ambulanza e auto: 4 persone feriteMarina di Carrara, 1 gennaio 2026 – Quattro persone sono rimaste ferite in un violento scontro tra ambulanza e auto la notte di Capodanno a Marina di...

Violento scontro sull'Appia: ci sono feritiUn violento impatto ha coinvolto tre veicoli sulla Statale Appia all'altezza del centro di vendita di mezzi agricoli, a poca distanza dal centro...