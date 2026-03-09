Magistrati che dimenticano in cella imputati da scarcerare

In alcune procure italiane sono stati segnalati casi in cui magistrati hanno lasciato in carcere imputati che avrebbero dovuto essere scarcerati. La questione riguarda la gestione delle detenzioni e le decisioni prese in fase processuale. La procedura prevede che i magistrati valutino i casi e dispongano eventuali scarcerazioni, ma in alcune situazioni questa responsabilità sembra essere stata trascurata.

Nel sistema giudiziario italiano la tutela della libertà personale dovrebbe rappresentare il punto più alto della responsabilità del magistrato. L'articolo 13 della Costituzione, in particolare, la definisce "inviolabile" e il codice di procedura penale prevede termini precisi per le misure cautelari, imponendo al giudice il dovere di disporre immediatamente la liberazione quando tali termini siano scaduti. Di diverso avviso, però, il Consiglio superiore della magistratura che è quanto mai indulgente e comprensivo quando si tratta di valutare un giudice che si "dimentica" di scarcerare un suo imputato.