A Milano, durante la settimana della moda, è stata vista in compagnia di uno stilista noto mentre gustava una pizza in un ristorante della città. La cantante ha partecipato a vari eventi legati alla moda, attirando l’attenzione di fotografi e testimoni presenti. La sua presenza ha suscitato interesse tra i presenti e ha fatto notizia sui social e sui giornali locali.

La settimana della moda di Milano ha accolto un ospite d’onore inatteso: Madonna, giunta nella città lombarda per partecipare agli eventi del calendario. La star internazionale non si è limitata alle sfilate ufficiali, ma ha scelto di trascorrere una serata intima presso l’abitazione dello stilista Francesco Scognamiglio a Milano. Il momento, definito come una serata d’amore, si è svolto con un menu che ha unito la cultura partenopea all’eleganza dell’alta moda, servendo pizza preparata da Ciro Oliva. L’incontro ha avuto luogo domenica 8 marzo 2026, trasformando un evento privato in un simbolo dell’intreccio tra celebrità globale e artigianato italiano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Madonna a Milano: pizza e alta moda con Scognamiglio

Madonna in Italia, "serata d'amore" a casa dallo stilista partenopeo Francesco Scognamiglio con pizza di Ciro OlivaLa star a Milano per la settimana della moda si è fermata a casa del couturier Francesco Scognamiglio, da sempre amico e interprete del suo stile...

Droga in metropolitana e furti in un negozio d’alta moda: diversi arresti a MilanoFurti in via Montenapoleone e sui mezzi, spaccio in metropolitana: negli ultimi giorni la polizia locale di Milano è intervenuta in diverse zone...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Madonna a Milano pizza e alta moda con....

Discussioni sull' argomento Madonna in Italia, serata d'amore a casa dallo stilista partenopeo Francesco Scognamiglio con pizza di Ciro Oliva; Madonna in Italia, 'serata d'amore' a casa dallo stilista partenopeo Francesco Scognamiglio con pizza di Ciro Oliva.

Madonna in Italia, serata d'amore a casa dallo stilista partenopeo Francesco Scognamiglio con pizza di Ciro OlivaLa star a Milano per la settimana della moda si è fermata a casa del couturier Francesco Scognamiglio, da sempre amico e interprete del suo stile ... napolitoday.it

Madonna a Milano per la sfilata di Dolce e Gabbana: l'omaggio dei due stilisti e l'outfit (interamente in pizzo) della starDopo Ponza, Roma e Terracina, Madonna è tornata in Italia, questa volta a Milano. Ospite della sfilata di Dolce e Gabbana, organizzata in occasione della Fashion Week, la cantante è stata accolta ... ilmattino.it

Rosso Fiorentino 1494 1540 Madonna col Bambino e San Giovannino x.com

Una tradizione che si ripete ogni anno: la questua della Madonna dell'Arco Oggi, come ogni domenica, la questua per la Madonna dell'Arco è in pieno svolgimento. L'atto di devozione culminerà il Lunedì in Albis, quando i "fujenti" (i pellegrini) si recheranno in - facebook.com facebook