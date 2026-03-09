Una donna con una diagnosi di maculopatia deve decidere tra un possibile intervento chirurgico in Liguria, offerto tramite turismo sanitario, o un trattamento privato molto costoso. La cifra richiesta per l'operazione privata si aggira intorno ai 2500 euro, una spesa considerevole che spinge la famiglia a valutare alternative. La scelta si concentra tra le opzioni di cura disponibili e i costi associati.

La scelta per salvare la vista della madre di Paolo è netta: turismo sanitario verso la Liguria o il costo proibitivo del privato. Il farmaco di ultima generazione non è accessibile direttamente dal sistema pubblico toscano, costringendo i pazienti a spendere 2500 euro per iniezione o a spostarsi in altre regioni. Un medico anonimo critica l’applicazione rigida della nota Aifa 98, che privilegia soluzioni economiche ma meno efficaci. Il caso riguarda una donna di 83 anni affetta da maculopatia a entrambi gli occhi, una patologia degenerativa capace di portare alla cecità totale. La terapia richiede iniezioni intravitreali con anti-Vegf, farmaci che bloccano la malattia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maculopatia: 2500 euro o turismo sanitario per salvare la vista

