Il presidente francese ha affermato che un attacco a Cipro rappresenta un attacco all’intera Europa. La dichiarazione è stata fatta durante una visita a Paphos, sull’isola di Cipro, dove ha sottolineato che le armi, i piani e le alleanze coinvolgono aree che vanno dall’Hormuz alla Turchia. Nessun altro dettaglio è stato fornito sui piani militari o sulle alleanze menzionate.

Meloni sente Macron: “Non possiamo andare in ordine sparso”. La telefonata a Zelensky Parigi. “Quando Cipro viene attaccata, è l’Europa a essere attaccata”. Da Paphos, a Cipro, accanto al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis e al presidente cipriota Nikos Christodoulides, il capo dello stato francese, Emmanuel Macron, ha dato la sveglia agli europei sui pericoli della guerra in medio oriente, che non è solo una guerra regionale, che riguarda Israele, Stati Uniti e Iran, ma una guerra dove anche l’Europa è sotto tiro. “La difesa di Cipro è ovviamente una questione essenziale per il vostro paese, per i vostri vicini, partner e amici, la Grecia, ma lo è anche per la Francia e con essa l’Unione europea”, ha aggiunto l’inquilino dell’Eliseo rivolgendosi a Mitsotakis e Christodoulides. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Macron dice: un attacco a Cipro è un attacco all’Europa. Armi, piani e alleanze da Hormuz alla Turchia

Guerra in Iran, la Nato intercetta missile sopra la Turchia. Macron: «Attacco a Cipro è attacco all'Europa». Il prezzo del petrolio vola a 120 dollari | Perché il G7 è pronto a usare le «riserve strategiche»

"Attacco a Cipro vuol dire attacco all'Europa". Macron lancia la sfida"Venire qui" a Cipro, stare "al vostro fianco significa dirvi che quando Cipro viene attaccata è l'Europa che viene attaccata".

Macron sull'attacco a Cipro, nel mentre la Nato interviene in TurchiaMacron ha parlato ai microfoni dell'attacco a Cipro e nel frattempo la NATO abbatte un missile iraniano destinato alla Turchia. notizie.it

Macron avverte che ogni aggressione contro Cipro sarà considerata un attacco diretto all’EuropaMacron avverte: un attacco a Cipro è un attacco all’Europa Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che qualsiasi azione ostile contro Cipro costituirebbe un attacco diretto all’Unione ... assodigitale.it

Riccardo Ricciardi. . Allo scoppio della guerra negli altri Paesi ci sono stati Macron, Sanchez, Starmer. Noi abbiamo Tajani che dice: “noi abbiamo la posizione dell’Unione Europea” e poi a domande risponde: “l’Unione Europea una posizione non ce l’ha”. Qu - facebook.com facebook

Coi bombardamenti a ritmo di Macarena (video social della #CasaBianca) e #Macron che dice: "Per essere liberi bisogna essere temuti", sanciamo la fine dell'umanità #restiamoumani x.com