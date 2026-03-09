Mackenyu il codice prima dell’ego | Zoro Chihayafuru e la costruzione silenziosa di una star globale

Mackenyu, attore giapponese, si trova attualmente in Sudafrica per le riprese di One Piece, lontano da Tokyo e Los Angeles. La sua carriera include ruoli in Zoro e Chihayafuru, e oggi si sta affermando come star internazionale. La sua presenza sul set internazionale riflette il suo percorso nel mondo dello spettacolo, mentre le sue attività si svolgono in diverse parti del mondo.

Quando la finestra di Zoom si apre, sullo schermo non c’è Tokyo né Los Angeles, ma il Sudafrica, dove Mackenyu sta girando One Piece. La seconda stagione, appena presentata negli Stati Uniti, è entrata ormai in una fase che non è più quella dell’entusiasmo iniziale ma quella, più delicata e strutturale, della conferma, del consolidamento industriale, del passaggio da fenomeno a sistema. La prima stagione aveva dimostrato che un manga iconico poteva diventare serialità globale senza perdere identità; la seconda deve dimostrare che quell’identità regge sotto il peso dell’aspettativa internazionale, sotto lo sguardo di una fanbase che non perdona sbavature. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Mackenyu, il codice prima dell’ego: Zoro, Chihayafuru e la costruzione silenziosa di una star globale Articoli correlati Dipendenze, ego e solitudine: al Teatrodante Carlo Monni “Salveremo il mondo prima dell’alba” di Carrozzeria OrfeoSarà “Salveremo il mondo prima dell’alba”, sabato 17 gennaio alle ore 21, ad andare in scena al Teatrodante Carlo Monni: lo spettacolo, che racconta... Il caos e le scelte di Andrade: “Volevo essere una star globale, non tornare indietro”Dopo aver lasciato ufficialmente la WWE il 13 settembre 2025, Andrade racconta di aver chiesto immediatamente chiarimenti sulla presenza di una...