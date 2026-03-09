Macerata impeccabile Taranto deve soccombere

A Macerata si registra una prestazione impeccabile mentre Taranto affronta la sfida con una formazione composta da giocatori come Novello, Pedron, Fall, Diaferia, Zhelev, Karyagin, Talevi, Becchio, Gabbanelli e Dolcini. La partita ha visto diversi protagonisti tra cui Karyagin con 18 punti e Fall con 8, mentre altri giocatori hanno contribuito con punteggi variabili. La sfida si è conclusa con la vittoria netta di Macerata.

TARANTO BANCA FISIOMED: Novello 6, Pedron 5, Fall 8, Diaferia 5, Zhelev 12, Karyagin 18, Talevi, Becchio 1, Gabbanelli (L1), Dolcini (L2). NE: Fabi, Garello, Pesciaioli, Maccarone. All: Giannini. PRIMA LA CASCINA TARANTO: Lusetti 1, Cianciotta 7, Sanfilippo 3, Hopt 2, Pierotti 4, Bossi 1, Maia, Gavenda 8, Zanotti 4, Gollini (L1), Luzzi (L2). NE: Antonov, Galiano, Lorusso. All: Lorizio. Arbitri: Dario Grossi e Giorgia Adamo, Note: Parziali: 25-12; 25-20; 25-14. Durata set: 22’, 31’, 26’ per un’ora e 19 minuti. Note: Battute punto Macerata 8 con 11 errori, Taranto 2 con 9 errori. Muri punto Macerata 15, Taranto 4, Attacco punto Macerata 43%, Taranto 29%, Ricezione positiva Macerata 56% (21% perfetta), Taranto 54% (33% perfetta). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Macerata impeccabile. Taranto deve soccombere Articoli correlati Macerata travolge Taranto: 3-0, 15 muri e salvezza a portata di manoAl Forum di Macerata, la Banca Macerata Fisiomed ha imposto la sua legge contro la Prisma La Cascina Taranto, siglando una vittoria per 3-0 con un... Leggi anche: L’ex Ilva deve spegnere i forni, a Taranto pericoli per la salute