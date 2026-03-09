Apple sta sviluppando un nuovo MacBook Pro che includerà un display OLED e funzionalità touch, segnando un passo avanti nella linea di computer portatili. La società ha annunciato che il modello, previsto per il 2026, utilizzerà il nuovo chip M6 e rappresenta una novità significativa rispetto alle versioni precedenti. L’azienda ha confermato i dettagli su queste caratteristiche attraverso comunicazioni ufficiali.

Apple sta preparando un MacBook Pro con display OLED e touchscreen, spingendo i limiti dell’hardware portatile verso una nuova categoria premium. Questo dispositivo, atteso entro la fine del 2026, integrerebbe i futuri chip M6 Pro e M6 Max, posizionandosi sopra l’attuale linea M5 appena lanciata. La mossa segna una rottura storica: per la prima volta un Mac unirebbe tecnologia tattile e pannello a emissione di luce propria in un unico chassis professionale. Mentre i nuovi modelli con processori M5 sono già disponibili al preordine dal mercoledì 11 marzo, Cupertino guarda oltre, puntando su un prodotto che potrebbe chiamarsi MacBook Ultra. Il salto tecnologico tra due generazioni di silicio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - MacBook Pro 2026: OLED e touch, l’era M6 inizia

