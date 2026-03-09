Lurdes la solitudine del Covid diventa tragedia dell’anima

Al Teatro Cortése, Mario Mauro interpreta il dramma di una madre che, travolta dalla pandemia, vive un momento di grande sofferenza e smarrimento. La rappresentazione mette in scena la storia di una donna alle prese con le conseguenze della solitudine e delle difficoltà personali causate dal Covid. La pièce si concentra sui sentimenti di dolore e di perdita vissuti da chi affronta crisi profonde.

Al Teatro Cortése Mario Mauro attraversa, tra dolore e smarrimento, il dramma di una madre travolta dalla pandemia e dalle fratture più intime della vita. In questo percorso emotivo si inseriscono con discrezione e misura anche le musiche di Davide Mauro, presenze sonore che non commentano semplicemente l'azione ma ne amplificano la dimensione interiore. Sono trame musicali che sembrano emergere dalla stessa solitudine del personaggio, accompagnandone i passaggi più dolorosi come un'eco lontana dei suoi pensieri. Mauro non si limita a incarnare la figura di una donna del popolo. Il suo lavoro attoriale compie un passo ulteriore, quasi una trasfigurazione.