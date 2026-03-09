Un gruppo di associazioni, animalisti, ambientalisti e studiosi ha espresso forti critiche alla decisione della Regione Toscana di affidare il monitoraggio dei lupi a Coldiretti e Federcaccia. Secondo loro, si tratta di un grave errore che potrebbe compromettere la tutela della specie e la gestione degli animali selvatici. La questione ha sollevato un acceso dibattito tra chi sostiene metodi più scientifici e chi preferisce approcci più pratici.

FIRENZE – Una ferma e motivata contrarietà in merito al progetto che prevede il coinvolgimento di Federcaccia e Coldiretti nel monitoraggio del lupo in Toscana. La critica e’ stata espressa da un gruppo di associazioni, animalisti, ambientalisti, studiosi, esperti e volontari, in una lettera aperta inviata, tra gli altri, all’assessore toscano all’ambiente David Borontini, alla segretaria del Pd Elly Schlein, al leader di Avs Nicola Frantoianni e Angelo Bonelli, e Europa Verdee M5s della Toscana. “Fermo dissenso in merito all’imminente progetto che affida il monitoraggio del lupo in Toscana a Coldiretti, Federcaccia e alle associazioni di categoria degli allevatori. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Lupo in Toscana: animalisti e studiosi contro la Regione. “Grave errore affidare monitoraggio a Coldiretti e Federcaccia”

