L' Università di Berna studierà il clima di Napoli | il progetto internazionale

L'Università di Berna condurrà uno studio sul clima di Napoli grazie a un accordo con il Comune della città. La bozza di convenzione è stata approvata nelle ultime settimane e riguarda il progetto internazionale Horizon healthRiskAdapt. L'obiettivo è raccogliere dati climatici specifici sulla zona di Napoli attraverso questa collaborazione.

Il progetto associa lo studio del cambiamento climatico a quelli dedicati all'inquinamento dell'aria, valutandone gli impatti e le correlazioni ed esaminando le vulnerabilità associate, in particolare in termini di rischi per la salute umana, riscontrabili in diverse regioni biogeografiche europee. La città di Napoli e il suo territorio assumono il ruolo di 'caso dimostratore', per testare gli output di progetto in successive fasi di sviluppo, godendo in tal modo delle ricerche e degli strumenti messi a punto nell'ambito della ricerca per la pianificazione e l'attuazione di misure e azioni per la transizione ecologica.