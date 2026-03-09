L’unico errore? Aver scelto l’Italia | Romina Power difende la famiglia nel bosco i giudici chiariscono

Romina Power ha deciso di parlare dopo aver mantenuto il silenzio per alcuni giorni. Ha difeso la famiglia in relazione a un episodio avvenuto nel bosco, commentando che l’unico errore sarebbe stato scegliere l’Italia. I giudici hanno successivamente fornito chiarimenti su questa vicenda, portando alla luce dettagli legali e processuali. La cantante ha così rotto il silenzio, rendendo pubblici i suoi punti di vista.

Fino a qualche giorno fa aveva preferito tacere. Poi Romina Power ha deciso di rompere il silenzio su una delle storie che più ha diviso l’opinione pubblica italiana negli ultimi mesi: quella della cosiddetta “famiglia nel bosco”, la coppia australiana Nathan Trevallion e Catherine Birmingham, che aveva scelto di crescere i propri tre figli in un casolare isolato tra i boschi di Palmoli, in provincia di Chieti, lontano dalle comodità della vita moderna.La cantante, che vive da anni nel Salento, ha poi affondato il colpo: “ L’unico sbaglio che hanno fatto è aver scelto l’Italia per vivere. Se avessero scelto un altro Paese, tipo Grecia, Portogallo, Spagna. 🔗 Leggi su Cultweb.it

