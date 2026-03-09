Lunedì di sciopero generale anche a Novara | la manifestazione in città

Lunedì 9 marzo, a Novara, si svolge uno sciopero generale che coinvolge lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati. In città si tiene anche una manifestazione in occasione della Giornata internazionale della donna. L'agitazione interessa diverse categorie di lavoratori che hanno deciso di aderire all'iniziativa per questa ricorrenza. La giornata si svolge con presidi e manifestazioni in vari punti della città.

L'agitazione, indetta in occasione della Giornata internazionale della donna, coinvolge sia il settore pubblico che quello privato Sarà una giornata di sciopero, quella di oggi, lunedì 9 marzo, per i lavoratori di tutti i settori, pubblici e privati, che aderiscono all'agitazione indetta in occasione della Giornata internazionale della donna. Lo sciopero è stato proclamato da diverse sigle sindacali. Quasi tutti i comparti sono interessati: dalla scuola alla sanità (con l'obbligo di legge di garantire i servizi essenziali). Discorso a parte per i trasporti: Usi, Usb e Clap hanno escluso il settore dei trasporti, visto lo sciopero appena concluso del 28 febbraio, mentre Slai-Cobas non li ha esclusi. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

