L' under 14 del Pescara batte l' Ascoli e conquista l' accesso alla fase interregionale

L'under 14 del Pescara ha vinto contro l’Ascoli con il punteggio di 3 a 1, conquistando così l’accesso alla fase interregionale del campionato. La partita si è svolta sotto la guida del mister Massimiliano Di Giacomo, che ha portato la squadra al secondo posto in classifica finale, preceduta dalla Roma che si è piazzata terza.

Importante traguardo per l'under 14 del Pescara che conquista con il mister Massimiliano Di Giacomo la fase interregionale del campionato under 14 pro battendo l'Ascoli per 3 a 1 posizionandosi secondo nella classifica finale, prima della Roma classificatasi terza. Il Pescara passa in vantaggio.