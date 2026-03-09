Luisa Di Martina di Vittorio anteprima nazionale a Ruvo

Luisa Di Martina di Vittorio presenta il suo documentario a Ruvo di Puglia con un'anteprima nazionale. Il film, che sarà in gara nel 2026 a due diversi festival, sta iniziando a farsi conoscere nel panorama cinematografico. L'evento si svolge nella città pugliese e rappresenta il primo passo ufficiale per il debutto pubblico dell’opera.

