A Lugo, studenti e magistrati si sono incontrati nel liceo per discutere del referendum costituzionale. La discussione ha coinvolto le loro opinioni sul futuro della giustizia italiana, ponendo l’attenzione sul dibattito che si è sviluppato tra le due parti. L’incontro ha visto la partecipazione di persone provenienti da ambiti diversi, portando avanti un confronto diretto e senza filtri.

Lo scontro di idee sul futuro della giustizia italiana ha trovato terreno fertile tra i banchi del Liceo di Lugo, dove studenti e magistrati hanno affrontato il nodo irrisolto del referendum costituzionale. In un'aula magna gremita, le ragioni del "Sì e del No sono state esposte con rigore tecnico, preparando la cittadinanza alla scelta che attende l'Italia nei giorni del 22 e 23 marzo. Il dibattito, nato dall'iniziativa studentesca e sostenuto dalla dirigenza scolastica, ha trasformato una questione tecnica in un momento di educazione civica profonda per la comunità locale.

© Ameve.eu - Lugo: studenti e magistrati decidono il futuro

