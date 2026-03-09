Il presidente francese si trova a Cipro, uno dei paesi membri dell’Unione europea, coinvolto indirettamente nel conflitto aperto tra Stati Uniti, Israele e l’Iran. L’Unione europea, nel frattempo, ha dichiarato di non essere preparata ad affrontare due guerre ai propri confini e si mantiene distante dalle tensioni in corso.

Bruxelles. Il presidente francese, Emmanuel Macron, oggi sarà a Cipro, lo stato membro dell’Unione europea coinvolto suo malgrado nella guerra lanciata da Stati Uniti e Israele contro l’Iran e dalla risposta della Repubblica islamica. L’obiettivo della visita è “rafforzare con i nostri partner europei la sicurezza attorno a Cipro e nel Mediterraneo orientale”, ha detto l’Eliseo. Una coalizione di volenterosi è stata organizzata per proteggere Nicosia da altri attacchi di droni e missili. Francia, Grecia, Italia e Regno Unito hanno inviato asset navali. Macron intende anche “sottolineare l’importanza di garantire la libertà di navigazione e la sicurezza marittima nella regione, in particolare grazie all’operazione marittima Aspides dell’Unione europea”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’Ue non è pronta a due guerre ai suoi confini

Temi più discussi: L'UE deve essere pronta a ospitare il prossimo vertice ONU sui diritti delle donne se Trump renderà impossibile New York; Iran, l’Europa divisa e i rischi della guerra; La cautela dei leader europei sull’attacco all’Iran. Berlino informata, Roma no; Il 'no' di Sanchez a Trump e alla guerra, è scontro con la Casa Bianca.

Meloni: L’Italia non vuole entrare in guerra. Lettera con l’Ue per UnifilAllerta per il contingente in Libano, evacuati i primi 105 civili. Crosetto convoca militari e industrie: rafforzare difesa in tempi brevi ... repubblica.it

