Lucio e Lucio cena spettacolo tributo a Dalla e Battisti

Il ristorante Salotto Belvedere e l’Associazione MUJIC organizzano una cena spettacolo tributo dedicata a Lucio Dalla e Lucio Battisti. L’evento si svolgerà il 14 marzo e vedrà protagonisti Giovanni Bocci, che suonerà voce e tromba, e Luca Menicucci, alla chitarra. La serata è dedicata a festeggiare e ricordare i compleanni dei due cantautori, il 4 e il 5 marzo, attraverso un percorso musicale che ripercorre le loro canzoni più significative.

La collaborazione tra il ristorante Salotto Belvedere e l'Associazione MUJIC va a gonfie vele.Il 14 marzo con Giovanni Bocci, voce e tromba, e Luca Menicucci, chitarra, festeggiamo e ricordiamo il compleanno di Lucio Dalla il 4 Marzo, e Lucio Battisti il 5 Marzo, ripercorrendo le loro grandi “poesie cantate”, con lo spettacolo "LUCIO e LUCIO"La buona musica accompagnata dal buon cibo: per l’occasione, oltre al menù alla carta, come sempre vi proponiamo due menu degustazione dedicati questa volta alle città dei due artisti. Start live ore 20.30Posti limitati – Prenotazione obbligatoria!!L’evento è organizzato in collaborazione con l’associazione Mujic di Luca Marino, che ci spalleggia con grande professionalità nell’organizzazione di grandi serate, con professionisti di spessore. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Articoli correlati

Cena spettacolo tributo a Lucio Dalla e Lucio BattistiCena Spettacolo Tributo a LUCIO DALLA E LUCIO BATTISTIGiovedì 05 FEBBRAIO ore 21:00Vic' Street in via Giuseppe Martucci 44 Menù +Spettacolo1.

Concerto Tributo a Lucio Battisti - MARENERO Live!

Una selezione di notizie su Lucio e Lucio cena spettacolo tributo a...

Discussioni sull' argomento Iyo e Da Lucio, scambio tra cucine di mare; Eventi 4 marzo a Bologna e dintorni: omaggi a Lucio Dalla, le indagini di Nazzi e Amélie Nothomb; Lucio Dalla e Lucio Battisti, un vinile unico per celebrare i loro compleanni: la tracklist e il brano speciale; Il Resto di Bologna per Lucio Dalla: Caruso, i giovani e gli scherzi.

Scontro sulle accise tra il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan e la vicepresidente del Movimento 5 Stelle Vittoria Baldino durante Start, l'appuntamento mattutino di Sky Tg24 condotto da Giovanna Pancheri. Malan ha rivendicato l'azione del governo sulle b - facebook.com facebook

Khéphren e Lucio! #JuvePisa #Spalletti #Thuram x.com