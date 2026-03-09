Lucca amante condannata a rendere i soldi ricevuti dal compagno

A Lucca, un’amante è stata condannata a restituire i soldi ricevuti dal suo compagno. La vicenda riguarda anche una donna che, dopo anni di separazione di fatto dal marito, ha scoperto che al momento della sua morte poco o nulla era rimasto di beni, immobili e denaro, in seguito alla gestione patrimoniale dell’uomo.

Sapevano che il padre aveva una donna, dopo anni di separazione di fatto dalla moglie. Ma al momento della sua morte hanno scoperto che di tutto quello che aveva l’uomo, tra soldi e immobili, era rimasta ben poca cosa. Così hanno chiesto di fare chiarezza sull’ amante del padre, scoprendo poi che l’uomo avrebbe dilapidato quasi tutto il suo patrimonio per lei. La donna, trascinata in Tribunale per ottenere, secondo la stima degli eredi, almeno 180mila euro, è stata condannata a restituire a uno dei fratelli, quello che le aveva fatto causa, 60mila euro. Sei assegni da 10mila euro l’uno. Sul caso, riporta Il Tirreno che ricostruisce la vicenda, si è espresso il giudice del Tribunale di Lucca, Antonio Mondini. 🔗 Leggi su Open.online

