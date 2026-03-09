Lube Nikolov in versione fenomeno Buona la prima nei playoff a Trento

Nella prima partita dei playoff, la Lube ha ottenuto una vittoria in tre set contro Trento. Nikolov ha giocato una partita eccezionale, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della squadra. Trento ha schierato giocatori come Sbertoli, Ramon e Faure, con quest’ultimo che ha messo a segno 15 punti. La partita si è conclusa con un risultato di 3-1.

ITAS TRENTINO 1 CUCINE LUBE CIVITANOVA 3 ITAS TRENTINO: Sbertoli 2, Ramon 9, Resende Gualberto 9, Faure 15, Bartha 7, Pesaresi, Garcia Fernandez 1, Laurenzano (L), Lavia 9, Acquarone, Bristot, Boschini (L) ne, Sandu ne, Torwie 2. All. Mendez. CUCINE LUBE CIVITANOVA: Boninfante 4, Bottolo 16, D'Heer 6, Loeppky 14, Nikolov 26, Gargiulo 10, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Hfaiedh ne, Kukartsev, Duflos-Rossi ne, Tenorio ne, Podrascanin ne. All. Medei. Arbitri: Lot e Gardini. Parziali: 21-25, 25-27, 25-23, 17-25. Note: spettatori 3.463. Durata set 25', 30', 26', 24'. Totale 1h 45'. Itas: errori al servizio 15, ace 9, muri 4, attacco 41%, ricezione 34% (13%).