Un test pratico è stato condotto sulla camicia pigiama ‘jo’ di Love Stories. L’articolo, che include un avviso di affiliazione, segnala che si potrebbe ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite i link inseriti, senza costi aggiuntivi per i lettori. La prova si concentra sulle caratteristiche del capo e sulla sua funzionalità.

Nota di trasparenza: Questo articolo contiene link di affiliazione. Potremmo ricevere una commissione per acquisti effettuati tramite questi link, senza costi aggiuntivi per te. Le nostre analisi sono sempre indipendenti. Tessuto e stampa: la morbidezza della camicia ‘Jo’ Love Stories. L’analisi visiva della camicia pigiama ‘Jo’ rivela una scelta stilistica audace che si distacca dalla classica estetica floreale spesso associata alla marca. La stampa a tema animal print, specificamente un motivo leopardato in tonalità marrone e nero, copre l’intero indumento con una distribuzione uniforme. Questa tecnica di stampa all over richiede una precisione industriale elevata per garantire che i motivi si allineino correttamente sulle cuciture e sui dettagli come le tasche frontali e il colletto classico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Love Stories Camicia Pigiama ‘jo’: Test Pratico

