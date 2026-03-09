Lourdes Leon Ciccone infiamma Parigi con l'abito trasparente | è lei la più audace della Fashion Week

Durante la Paris Fashion Week, Lourdes Leon Ciccone ha attirato l'attenzione con un abito trasparente. La modella e cantante ha scelto un outfit audace che ha fatto parlare di sé. La presenza di Lourdes, sempre più sotto i riflettori, si è distinta per il modo deciso con cui ha presentato il suo look. La sua apparizione ha suscitato commenti tra il pubblico e i media presenti alla manifestazione.

Lourdes Leon Ciccone è una delle grandi protagoniste della Paris Fashion Week, dove ancora una volta è riuscita a distinguersi per audacia: ecco il suo nuovo look vedo non vedo.