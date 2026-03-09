L' ossessione di Meloni e Salvini per la famiglia nel bosco

Negli ultimi mesi, atti parlamentari, dirette sui social e iniziative del governo hanno portato alla ribalta una vicenda locale. Meloni e Salvini hanno mostrato particolare attenzione alla questione famiglia in un’area boschiva, trasformando la questione in un caso di interesse nazionale. La storia ha coinvolto diverse istituzioni e ha attirato l’attenzione dei media su scala più ampia.

Lega e Fratelli d'Italia conducono una "guerra culturale" su una vicenda locale che nel giro di pochi mesi ha assunto i contorni di un caso politico nazionale Atti parlamentari, dirette sui social e iniziative prese dallo stesso governo. Una storia locale che nel giro di pochi mesi ha assunto i contorni di caso politico nazionale. Il centrodestra si "è affezionato" alla "famiglia nel bosco", la vicenda dei tre bambini che vivevano con i genitori in un casolare senza luce e acqua corrente vicino a Palmoli, in Abruzzo. Giorgia Meloni e i suoi alleati conducono da tempo una "guerra culturale" nei confronti delle decisioni prese dai giudici sull'allontanamento dei figli. 🔗 Leggi su Today.it

Articoli correlati

Famiglia nel bosco, Meloni: "Senza parole, Nordio sta mandando una ispezione". Salvini: "Sarò lì la prossima settimana"Siamo ormai arrivati a un parossismo per quanto concerne il delicatissimo caso di quella che è stata ribattezzata come famiglia del bosco.

Famiglia nel bosco, Meloni manda gli ispettori del Ministero a L'Aquila, Salvini farà visita ai genitoriLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che saranno inviati all’Aquila alcuni ispettori del Ministero della Giustizia a seguito...

Aggiornamenti e notizie su L'ossessione di Meloni e Salvini per la...

Temi più discussi: Legge elettorale proporzionale e con premio, no delle opposizioni; Legge elettorale, il 'campo largo' dice no al testo della maggioranza ma si è aperta la partita della leadership; Patto migrazione e asilo: il Tar del Lazio smonta (di nuovo) il muro di gomma del Viminale; L’astuzia latina di Meloni e le contraddizioni dei sovranisti.

Così Sanchez ha dimostrato a Meloni che differenza c'è tra essere sudditi e alleatiGli Stati Uniti hanno gettato la maschera e sono diventati a tutti gli effetti quel bullo a cui l’inchino è dovuto e la minima parola di dissenso è vietata. globalist.it

Il Pd ha le visioni: «Quell’angelo è la Meloni»Pur di attaccare il governo, la sinistra chiede al ministro di controllare come mai il volto di un affresco sia somigliante a quello di Giorgia Meloni. Il livello di ossessione è totale, in assenza di ... panorama.it

Terrrorizzata dai sondaggi in picchiata, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha appena diffuso a social unificati un video di 13 minuti in cui si schiera per la prima volta in modo così netto e massiccio per il Si al Referendum. Solo che, invece di limitarsi a - facebook.com facebook

Il "non condivido e non condanno" di Meloni è il manifesto di un equilibrismo inammissibile quando si guida un paese fondatore dell'Ue e membro del G7, soprattutto davanti a una guerra di aggressione nata fuori dal diritto internazionale, come universalment x.com