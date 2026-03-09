Losing It | il corpo come archivio di memoria con Samaa Wakim

Cosa: Losing It, spettacolo di danza della coreografa e performer palestinese Samaa Wakim.. Dove e Quando: Nuovo Teatro Ateneo, Roma, 12 marzo 2026.. Perché: Un’indagine cruda e necessaria sul trauma generazionale e l’identità nel conflitto, raccontata attraverso un linguaggio coreografico viscerale.. Il corpo umano non è mai una tabula rasa. È, al contrario, un terreno stratificato, un archivio sensibile su cui la storia, la politica e le cicatrici collettive lasciano segni indelebili. È partendo da questa consapevolezza che Samaa Wakim, tra le voci più interessanti della nuova scena mediorientale, porta al Nuovo Teatro Ateneo il suo solo Losing It. 🔗 Leggi su Ezrome.it

