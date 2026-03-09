A Loreto, circa 600 azionisti hanno raccolto 300 mila euro per sostenere un progetto legato al basket. Alessandro Mengucci presenta un piano che mira a usare lo sport come strumento per iniziative sociali. Il progetto coinvolge la comunità locale e punta a sviluppare attività di carattere sociale attraverso il basket.

Un piano ambizioso prende forma a Loreto, dove Alessandro Mengucci propone di trasformare il basket in un veicolo di promozione sociale. L’obiettivo è raccogliere 300mila euro entro la prossima stagione coinvolgendo direttamente i cittadini come azionisti. La gara contro Faenza prevista per domani sera al PalaMegabox viene posticipata mentre si avvia questa nuova struttura. L’iniziativa non mira solo allo sport, ma punta a finanziare progetti per la salute, la scuola e la lotta al bullismo. Sono richiesti 600 sostenitori disposti a versare 500 euro l’anno per sostenere sia la squadra che le attività sociali sul territorio. Il modello Rimini e la sfida della raccolta fondi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Loreto Basket: 600 azionisti per 300mila euro e progetti sociali

Agriturismi, nuovo bando per progetti fino a 300mila euroLa misura prevede un contributo pari al 50% della spesa ammissibile per investimenti finalizzati alla diversificazione aziendale in attività...

Sottraggono 300mila euro agli anziani con la badante (“Datemeli o vi lascio agli assistenti sociali”): consulente finanziaria condannata a TorinoConsulente finanziaria condannata a un anno e dieci mesi di carcere per circonvenzione di incapace e assolta per falso in atto pubblico; assolti la...

LORETO BASKET PESARO - PRESENTAZIONE SQUADRA E NUOVA STAGIONE