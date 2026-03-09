Lorenzo Sepalone in ‘Imma Tataranni’ il regista foggiano tra gli attori del primo episodio su Rai 1

Ieri sera su Rai 1 è andato in onda il primo episodio della quinta stagione di ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’. La serie, che ha coinvolto Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com, vede tra i protagonisti anche Lorenzo Sepalone, attore e regista foggiano. La puntata segna il ritorno della popolare produzione televisiva, molto seguita dal pubblico.

L’affermato e pluripremiato regista e sceneggiatore foggiano negli ultimi anni ha ampliato la propria carriera intraprendendo anche un percorso come attore Ieri, domenica 8 marzo, in prima serata su Rai 1, è tornata l’amatissima serie tv ‘Imma Tataranni – Sostituto procuratore’, giunta alla quinta stagione, coprodotta da Rai Fiction, IBC Movie e Rai Com. Diretta da Francesco Amato e nata dalla penna di Mariolina Venezia, la serie racconta le vicende di Imma Tataranni, sostituto procuratore anticonvenzionale e ironico, uno dei personaggi più apprezzati dal pubblico televisivo italiano. La nuova stagione vede il ritorno di Vanessa Scalera nel ruolo della protagonista, insieme a Barbara Ronchi, Massimiliano Gallo e Rocco Papaleo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

