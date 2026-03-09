Lo Stato delle Cose è un programma condotto da Massimo Giletti che affronta temi di attualità e cronaca. La trasmissione prevede interventi di vari ospiti e viene trasmessa in streaming. Le anticipazioni indicano che tra gli argomenti trattati ci sono fatti di cronaca e questioni di interesse pubblico. La puntata si può seguire anche online, secondo le modalità indicate dalla rete.

. Questa sera, lunedì 9 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo Stato delle Cose, il nuovo programma di Massimo Giletti che racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo stato delle cose” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Al centro della puntata il caso David Rossi, il manager Mps, la cui morte, secondo la Commissione parlamentare d’inchiesta, e dopo la riapertura delle indagini da parte della Procura di Siena, non è suicidio ma omicidio. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Garlasco, tutte le prove contro Andrea Sempio - Ore 14 del 28/11/2025

Tutto quello che riguarda Massimo Giletti

Temi più discussi: Massimo Giletti, altro che cancellazione: la Rai gli chiede gli straordinari. Perché; Per un po' staremo ancora qua, poi vedremo. Ad maiora: Massimo Giletti chiude così la puntata de Lo Stato delle Cose. Quale sarà il futuro del programma Rai?; Lo stato delle cose, cambia l'orario della morte di Chiara Poggi? In puntata le ultime su Garlasco e il dramma di Domenico; Lo Stato delle Cose, dal caos in Medio Oriente alle ultime novità sul caso di Garlasco: le anticipazioni della puntata.

Garlasco, Andrea Sempio confessa a Massimo Giletti le sue paureNella puntata di questa sera de Lo Stato delle Cose su Rai 3. Tra gli ospiti anche la mamma del piccolo Domenico e la figlia di David Rossi ... dire.it

Lo Stato delle Cose, il caso David Rossi al centro della puntata. Giletti intervista Andrea SempioLo Stato delle Cose: Massimo Giletti torna con il caso David Rossi e Garlasco. Intervista ad Andrea Sempio. Spazio alla tragedia del Monaldi ... davidemaggio.it

Paolo Mieli, Massimo Giletti, Sigfrido Ranucci, Giulio Golia, Pino Maniaci e tanti altri a Castrovillari e dintorni per il Festival della Legalità 2026. Dal 16 marzo al 23 maggio torna a Castrovillari il Festival della Legalità – Contro le mafie, uno degli appunt - facebook.com facebook

Nuova puntata di "Giletti 102.5", con Massimo Giletti, Barbara Sala e Luigi Santarelli. Telefoni aperti a tutti i very normal people su tutti i fatti della settimana. Trecento secondi con @SansonettiUnita #Giletti1025 x.com