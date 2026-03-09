Un lettore ha scritto alla redazione in forma anonima, confessando di aver votato due volte, un’infrazione che per chi vive all’estero come lui rappresenta un fatto noto e spesso taciuto. La lettera, inviata senza firma, rivela un comportamento che viola le norme elettorali e mette in discussione l’integrità del processo di voto. La confessione si inserisce in un contesto di questioni legate alla partecipazione elettorale degli italiani all’estero.

LETTERA ANONIMA Cara redazione, vi scrivo in forma anonima per confessare pubblicamente un’infrazione contro una legge dello Stato che ho commesso di recente. E confesso di aver infranto la stessa legge anche in passato. Sono un’italiana che vive all’estero. Ho sposato un cittadino straniero diversi anni fa e insieme abbiamo tre figli ancora minorenni. Mio marito e i miei figli sono tutti italiani grazie a me e, come me, sono iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Grazie alla legge sul voto dei cittadini “Aire,” la scorsa settimana abbiamo ricevuto due plichi, uno per me e uno per mio marito, contenenti le schede per votare al referendum insieme a una busta da lettera preaffrancata, una busta bianca e le istruzioni su come restituire la scheda compilata al consolato a noi più vicino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Lo confesso: ho votato due volte. Per chi vive all’estero come me, questo è il segreto di Pulcinella

