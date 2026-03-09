ll lavoro serrato per riallineare il ponte mobile che ha ceduto sulla Fipili | cautela sulla riapertura

Dopo due giorni di interventi continui, l'impalcato del ponte levatoio sulla FiPili, vicino al canale dei Navicelli a Livorno, è stato finalmente riallineato. Lavori iniziati sabato e conclusi ieri hanno portato al ripristino della posizione corretta della struttura. La riapertura del tratto resta comunque sottoposta a cautela, in attesa di eventuali verifiche definitive.

Livorno, 9 marzo 2026 - “È stato finalmente riallineato ieri (dopo due giorni di lavoro ininterrotto iniziato sabato) l’impalcato del ponte levatoio, nella parte finale della FiPili, sul canale dei Navicelli. Venerdì, si è inceppato il meccanismo nel punto in cui i pistoni del ponte si azionano verso l’alto, e il basso, per consentire l’apertura del ponte per far passare le navi dirette all’ingresso del porto di Livorno. Questo ha provocato una caduta che ha disallineato l’impalcato del ponte”. A confermarlo ieri Emma Donnini, sindaco di Fucecchio e membro del Consiglio Metropolitano con delega sulla FiPiLI. La Donnini da venerdì è in prima linea per seguire gli interventi in corso per ripristinare la piena funzionalità del ponte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

