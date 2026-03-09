Liz Hurley in India con lo stesso iconico look del Met Gala 1999

Elizabeth Hurley è stata fotografata in India indossando lo stesso abito del Met Gala del 1999. La modella e attrice, 60 anni, è apparsa con il look che aveva sfoggiato in quella occasione, suscitando attenzione tra i presenti e sui social. La sua presenza nel paese è stata documentata attraverso le immagini pubblicate sui social media.

C erti amori fanno giri immensi e poi ritornano esattamente dove erano rimasti: nell'armadio di Elizabeth Hurley, 60 anni. Soprattutto, addosso a lei con la stessa, identica perfezione. Ventisette anni dopo il Met Gala del 1999, l'attrice britannica ha riaperto i suoi archivi personali, per un party sfarzoso in India, portando alla luce un pezzo di storia firmato Versace che sfida ogni legge temporale. Elizabeth Hurley, regina di seduzione estiva: a 58 anni posa nuda in piscina X Elizabeth Hurley regina di primavera. Il leggendario abito nero, con scollo all'americana e spacco vertiginoso, scivola sulla sua silhouette oggi come allora. Trasformando un semplice scatto per Instagram in una lezione magistrale di estetica glam.