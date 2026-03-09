Livorno al centro ascolto l' Approdo un nuovo sportello di salute e benessere sessuale

A Livorno, il centro ascolto LGBTQ+ l'Approdo di via Caduti del Lavoro inaugura sabato 14 marzo uno sportello dedicato alla salute e al benessere sessuale, aperto dalle 9 alle 13. L'iniziativa mira a offrire un punto di supporto e orientamento per le persone interessate. L'apertura rappresenta un nuovo servizio all’interno della struttura che già si occupa di tematiche legate alla comunità.

Uno sportello di salute e benessere sessuale sarà inaugurato sabato 14 marzo dalle 9 alle 13 al centro ascolto Lgbtq+ l'Approdo di via Caduti del Lavoro. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere informazione, prevenzione e accesso consapevole ai servizi legati alla salute e al benessere sessuale. Durante la mattinata sarà possibile effettuare test Hiv anonimi, sicuri e gratuiti, ricevere materiale informativo e partecipare ad attività di sensibilizzazione sui temi della prevenzione. Sarà inoltre prevista la distribuzione gratuita di preservativi. Lo sportello sarà attivo su appuntamento e rappresenta uno spazio di ascolto e supporto dedicato alla comunità Lgbtqia+ e a tutte le persone interessate ad approfondire temi legati alla salute sessuale e al benessere, in un ambiente accogliente, intimo e rispettoso. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

