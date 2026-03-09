LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Hatherly rimane in testa ottima prova di Pellizzari

Oggi si tiene la tappa di Tirreno-Adriatico 2026, con Hatherly che mantiene la leadership e Pellizzari che dà vita a una buona prestazione. La competizione è seguita in diretta, con aggiornamenti costanti sulla partenza e l’andamento della corsa. Alle 12 si svolge anche la cronometro e la Parigi-Nizza prosegue con la sua tappa odierna, trasmessa in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA STARTLIST DELLA CRONOMETRO LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 12.50 14.40 Partito Davide Bais (Team Polti VisitMalta). 14.38 Pellizzari sul traguardoi in 12? 45?, terza posizione a 1? da del Toro. Grande prova del marchigiano che resta con i migliori in una specialità non proprio adatta alle sue caratteristiche, in cui però è migliorato molto. 14.37 Maximilian Walscheid (Lidl Trek), fa segnare il secondo tempo al primo intermedio con soli 50 centesimi di svantaggio da Sheffield. Tutti queste vantaggi al primo intermedio potrebbero essere propiziati dal vento che tira a favore, mentre al ritorno verso Lido di Camaiore è parzialmente contrario.