LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio

Alle 00.56 si è concluso il match tra un giocatore italiano e il canadese nell'ATP di Indian Wells 2026, con l’italiano che ha vinto in modo convincente con parziali di 6-3 e 6-2. L’azzurro ha mostrato una prestazione solida, grazie a un servizio efficace, mentre il canadese ha incontrato difficoltà al servizio, commettendo sette doppi falli e ottenendo un 61% di prime palle in campo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.56 Bene ma non benissimo Shapovalov al servizio che piazza il 61% di prima palle in campo raccogliendo il 65% di punti, al netto di 7 doppi falli che hanno condizionato il canadese, soprattutto nel primo parziale. Benissimo Sinner in battuta, con l’85% di punti raccolti con la prima palla, messa in campo con il 77%, con ben 6 ace che l’azzurro ha spagliato perfettamente nel corso del match. 00.55 In 1:13, Sinner vince e torna agli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells, conquistando la vittoria numero 96 in questa categoria come Fabio Fognini che detiene ancora il primato italiano. 6-3, 6-2 GAME, SET AND MATCH! VINCE SINNER! L’azzurro annienta Shapovalov dopo una falsa partenza iniziale dalla quale poi ha costruito un match perfetto, soprattutto al servizio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 6-2, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: vittoria solida dell’azzurro grazie ad un gran servizio Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro LIVE Sinner-Shapovalov 6-3 1-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: break immediato dell’azzurro in apertura di secondo setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 GAME SINNER! L’azzurro consolida il break conquistato precedentemente e lo fa con un altro servizio... Approfondimenti e contenuti su LIVE Sinner Shapovalov 6 3 6 2 ATP.... Temi più discussi: Diretta Sinner-Shapovalov, oggi Indian Wells. Live risultato match e aggiornamenti; Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove in tv e streaming il 3° turno a Indian Wells in tempo reale; LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Shelton e Tien vanno al terzo, si allunga l’attesa per l’azzurro; Dove vedere Sinner-Shapovalov al Masters 1000 di Indian Wells in tv e streaming. Sinner-Shapovalov diretta terzo turno Indian Wells: segui la sfida di tennis oggi LIVEL’asticella si alza per Sinner. Dopo l’esordio senza problemi contro Svrcina, pratica archiviata con un 6-1 6-1 in 62 minuti, ora di fronte c’è Denis Shapovalov. Nel terzo turno del Masters 1000 in Ca ... msn.com LIVE Sinner-Shapovalov: alle 23 a Indian Wells in palio un posto agli ottaviLa sfida tra l'altoatesino e il canadese è il terzo di giornata in programma sul campo principale, dopo Sabalenka-Cristian e Shelton-Tien. Chi passa agli ottavi trova il vincente di Fonseca-Paul ... gazzetta.it A Indian Wells Paolini agli ottavi, Sinner in campo contro Shapovalov #ANSA - facebook.com facebook #Sinner-Shapovalov all'Atp #IndianWells, il risultato in diretta live della partita #SkySport #SkySerieA x.com