LIVE Sinner-Shapovalov 4-3 ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA | rendimento quasi perfetto dell’azzurro con la prima palla

Sul campo di Indian Wells, l'incontro tra Sinner e Shapovalov è in corso con il punteggio di 4-3, mentre l’azzurro ha mostrato un rendimento quasi perfetto con la prima palla. Durante il gioco, si è verificato un doppio fallo, portando il punteggio ai vantaggi nel secondo game. La partita prosegue in diretta con aggiornamenti continui.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Altro doppio fallo. Game ai vantaggi per la seconda volta. Seconda. A-40 Altro uno-due perfetto. 40-40 Servizio e dritto del nordamericano che annulla la palla break. 30-40 Errore di dritto in uscita dal servizio per Shapovalov, una palla break per Sinner. Seconda per il canadese. 30-30 Shapovalov si rifà con una grande prima palla vincente. 15-30 Secondo doppio fallo di fila e quinto nel match. Sinner deve approfittarne. Ancora seconda. 15-15 Quarto doppio fallo per il canadese. Seconda palla. 15-0 Dritto vincente lungolinea di Shapovalov, suo marchio di fabbrica. 4-3 GAME SINNER! L’azzurro chiude con il quarto ace. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Shapovalov 4-3, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: rendimento quasi perfetto dell’azzurro con la prima palla Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: manca poco all’ingresso in campo dell’azzurro Leggi anche: LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Tien avanti su Shelton, si avvicina il momento dell’azzurro Contenuti e approfondimenti su LIVE Sinner Shapovalov 4 3 ATP Indian.... Temi più discussi: Sinner-Shapovalov: orario, diretta e dove in tv e streaming il 3° turno a Indian Wells in tempo reale; LIVE Sinner-Shapovalov, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: Shelton e Tien vanno al terzo, si allunga l’attesa per l’azzurro; Sinner-Shapovalov, in palio gli ottavi: data, orario e dove vederla in tv; Dove vedere Sinner-Shapovalov al Masters 1000 di Indian Wells in tv e streaming. Sinner-Shapovalov diretta 5-3, Jannik avanti di un break. Dove vederla in tv e streamingDopo l'esordio sul velluto contro il cec Dalibor Svrcina, Jannik Sinner è pronto per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells. Al secondo turno del torneo in corso sul ... ilgazzettino.it Sinner-Shapovalov diretta terzo turno Indian Wells: segui la sfida di tennis oggi LIVEL’asticella si alza per Sinner. Dopo l’esordio senza problemi contro Svrcina, pratica archiviata con un 6-1 6-1 in 62 minuti, ora di fronte c’è Denis Shapovalov. Nel terzo turno del Masters 1000 in Ca ... msn.com Sinner-Shapovalov diretta: in corso il terzo turno di Indian Wells - facebook.com facebook LIVE Sinner-Shapovalov: alle 23 a Indian Wells in palio un posto agli ottavi x.com