Al torneo ATP di Indian Wells, il match tra Sinner e Shapovalov è appena iniziato con il canadese che conquista i primi punti grazie a un dritto vincente lungo linea. La partita è in corso e i giocatori si affrontano sul campo, pronti a dare il massimo. La sfida tra i due atleti continua a tenere alta l’attenzione degli appassionati di tennis.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Dritto vincente lungolinea del canadese, che inizia benissimo il suo match. INIZIA IL MATCH 23.40 Mentre, purtroppo, Paolini ha perso il secondo set contro Tomljanovic per 5-7, costretta quindi a giocare il terzo set contro l’australiana, comunichiamo che il primo a servire sarà il nostro azzurro! 23.38 Il canadese è un’avversario ostico che nei due precedenti prima citati è sempre riuscito a mettere in difficolta Sinner, anche un minimo. Vediamo se Shapovalov anche questa volta sarà di questa idea. 23.35 I tennisti son in campo per il riscaldamento. 23.32 Nella notte, non prima delle 2.00, ci sarà anche Cobolli in campo contro Tiafoe. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Shapovalov 0-0, ATP Indian Wells 2026 in DIRETTA: inizia il match del fenomeno italiano

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Masters1000 di Indian Wells tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov.

